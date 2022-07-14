Стало известно, какими силами США могут нанести удар по Ирану Историк Норин: США могут нанести удар по Ирану при помощи ВМС и ВВС

Фото: US Navy/Global Look Press

США могут нанести удар по Ирану при помощи своих ВМС и ВВС, корабли и самолеты которых вооружены крылатыми ракетами, заявил в беседе с NEWS.ru военный историк Евгений Норин. Так эксперт прокомментировал обещание американского лидера Джо Байдена атаковать республику «при крайней необходимости» на фоне информации о скором получении Тегераном ядерного оружия.

Норин отметил, что с 1979 года, когда произошла Исламская революция, Вашингтон и Тегеран периодически идут на обострение, «иногда это выливается в силовые акции».

Ирану угрожают силовыми акциями столько, сколько существует его атомная программа. США, скорее всего, начнут точечную операцию ВВС и ВМС по уничтожению ядерных объектов ИРИ. Это случится, если [США] поймут, что все, Тегеран на финишной прямой и надо [ядерную] дубинку у него отобрать. Больше причин переживать по этому поводу со стороны Израиля. Он не станет предупреждать, если почувствует угрозу со стороны Ирана — прилетят и разбомбят, — рассказал Норин.

Он добавил, что Иран и США постоянно сталкиваются и в неядерном аспекте. В качестве примера историк привел ликвидацию американцами генерала элитного подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани на территории Ирака в январе 2020-го. Он также вспомнил гибель одного из ведущих физиков-ядерщиков ИРИ Мохсена Фахризаде на территории самой республики в ноябре 2020-го. К данной акции, считает Норин, могли приложить руку спецслужбы Израиля. По словам эксперта, Пентагон не станет использовать против ИРИ сухопутные войска.

Ранее стало известно, что Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид в ходе двусторонней встречи в Иерусалиме подпишут декларацию о недопущении появления ядерного оружия у Ирана. Кроме того, они обсудят ситуацию на Украине. По предварительным данным, президент США также обсудит с Лапидом «некоторые потребности» сторон.