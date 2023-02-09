Стало известно, какие тренировки могут навредить эрекции Тренер Панов предупредил мужчин об опасности силовых тренировок для потенции

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Интенсивные силовые тренировки при сидячем образе жизни могут быть вредны для эрекции, предупредил тренер Руслан Панов. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что это связано с отсутствием тонуса в мышцах. При большой нагрузке мышцы тазового дна могут не выдержать, что в итоге отразится на мужском здоровье.

Не стоит устраивать редкие подходы к высокоинтенсивным силовым тренировкам людям с малоподвижным образом жизни. Когда в мышцах нет тонуса, а им изредка подают высокую нагрузку — мышцы тазового дна могут не выдержать и получить чрезмерный тонус, что приводит к проблемам мужского здоровья, — объяснил тренер.

Панов также заметил, что упражнения могут быть опасны из-за возможности образования паховой грыжи, что скажется на потенции. Тренер порекомендовал исключить интервальные и ежедневные кардиотренировки, из-за которых кровоток может перестать в необходимом количестве поступать к половым органам.

Опасность представляют тренировки натощак и в состоянии абстинентного синдрома. По словам эксперта, в таких ситуациях расшатывается нервная система, что оказывает негативный эффект на физический отклик, следующий после психологического возбуждения.

Чтобы с эрекцией все было в порядке, нужно создавать правильный привычный тренировочный режим — не чаще пяти раз в неделю и с обязательным включением дыхательных практик, восстановления мышц, миофасциального релиза, — заключил Панов.

Фитнес-тренер Максим Оборин ранее предупредил о риске возникновения травмы во время выполнения физических упражнений. По словам специалиста, даже обычные приседания могут быть опасны при недостаточной подготовке и неправильной технике выполнения.