https://static.news.ru/photo/07acf398-cbef-11e9-8efa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новые законы вступают в силу в России с 1 сентября. Изменения коснутся перерасчёта пенсий, электронного оформления ДТП и борьбы с билетной мафией.

Самые серьёзные новшества ждут пенсионеров, проживающих в сельской местности. Они смогут подать заявление на перерасчёт пенсий. Речь идёт о 25-процентной прибавке к фиксированной выплате, которая составляет 5334,19 рубля. Она предназначена для тех, кто имеет как минимум 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве.

Изменения ждут и участников ДТП. Теперь на место аварии необязательно будет вызывать сотрудников ГИБДД. Автомобилисты смогут самостоятельно оформлять ДТП. Для этого нужно будет зайти на портал госуслуг и заполнить специальный бланк, который затем направят в страховую компанию виновника аварии, передаёт РИА Новости .

С осени также вступят в силу нормы, обязывающие владельцев квадрокоптеров и дронов ставить беспилотники на учёт в Росавиации. Это нужно будет сделать в течение 10 рабочих дней со дня приобретения.

С 1 сентября билеты на концерты и спектакли запретят продавать с накруткой более 10%. Кроме того, право на реализацию билетов останется только у организаций культуры, а также у компаний, с которыми они заключили договор. Изменятся и правила возврата билетов.

Ещё одним важным новшеством станет замещение нотариусов в сёлах. Теперь жители населённых пунктов, где нет нотариусов, смогут обращаться с возникающими вопросами к главе местной администрации.

Ранее News.ru писал, что новые суперсервисы появились на портале госуслуг. Пользователи могут опробовать сервисы «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека».