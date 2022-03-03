Стало известно, как санкции повлияют на авторынок в России

Зарубежные производители автомобилей приостановили поставки в Россию из-за переоценки машин в соответствии с валютным курсом, заверил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, ограничения поставок прекратятся, как только стабилизируется курс валют, пишет KP.RU.

Сейчас происходит переоценка автомобилей из-за изменения валютного курса. Это не только на авторынке: аналогичные процессы идут у поставщиков телефонов, лекарств, продуктов. Ограничения на отгрузки могут продолжаться до тех пор, пока валютные курсы не стабилизируются. Это никак не связано с политикой, — пояснил Шапарин.

Он считает, что компании — производители автомобилей окончательно покинут российский рынок только в том случае, если им это станет невыгодно. В качестве аргумента своей позиции Шапарин напомнил, что именно по этой причине Honda ушла с российского рынка. По его словам, даже автомобили АвтоВАЗа во многом зависят от импортных комплектующих.

Ранее экспорт транспортных средств в Россию приостановила компания General Motors. В настоящее время фирма ведёт работу по предоставлению гарантий сотрудникам, работающим в РФ.