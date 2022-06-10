Стало известно, как расположить к себе собеседника жестами Эксперт по кинетическому имиджу Черных рассказала, как расположить к себе собеседника жестами

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Чтобы жестами расположить собеседника к себе, нужно согласовывать их со словами, посоветовала эксперт по кинетическому имиджу Лада Черных. При этом следует избегать тычущих и рубящих движений, которые отгораживают собеседника, отметила она в разговоре с «Москвой 24».

Когда подрядчик обещает, что всё будет сделано в лучшем виде, а сам в это время слегка качает головой из стороны в сторону, вы поверите ему? Я думаю, как минимум насторожитесь. Если он кивает вверх-вниз, раскрывает широко руки ладонями вверх, мы охотно начинаем ему верить. Всё потому, что использованы подтверждающие жесты, которые усиливают смысл речи, — сказала Черных.

Впечатление приветливости и лёгкости помогут создать быстрые неамплитудные жесты на уровне груди и чуть выше ближе к телу, добавила она. Черных также посоветовала последить за работой дирижёра, это поможет разнообразить жестикуляцию.

Научитесь каждое движение рук завершать, словно музыкальную фразу, собеседника это будет зачаровывать, — дала она ещё один совет.

Эксперт по языку тела, британский психолог Роберт Фиппс ранее изучил, как люди выдают себя при вранье, и поделился результатами наблюдений за завсегдатаями казино. К примеру, движения рук лжеца становятся более активными, но при этом не синхронизированными с тем, что он говорит.