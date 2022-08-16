Назван недуг, поражающий большинство работающих россиян Аналитики рассказали, что большинство работающих россиян сталкиваются с бессонницей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа может негативно повлиять на самочувствие вне зависимости от возраста, в частности, у трудоголиков могут возникнуть бессонница и повышенная тревожность, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование hh.ru и «Сбер ЕАПТЕКА». Так, более 70% респондентов признались, что работа негативно сказывается на их ментальном и физическом здоровье.

Больше всего про ухудшение самочувствия высказались люди возрастной группы от 25 до 34 лет (80%), а среди людей 55 лет и старше об этом рассказали 52%. По данным исследования, чаще всего работающие люди сталкиваются с бессонницей, таких 46%. Далее следует повышенная тревожность, с ней столкнулись 45% респондентов.

Каждый второй россиянин (57%) отмечает, что его профессиональная деятельность влияет на физическое и психологическое состояние. Почти четверть (23%) опрошенных признались, что страдает только их ментальное здоровье, 8% подвергаются физическим проблемам, — заявила глава службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Чаще всех с последствиями влияния работы на здоровье сталкиваются работники сферы управления персоналом и HR-специалисты (86%), после них, согласно данным опроса, юристы (83%), а на третьем месте находятся IT-специалисты (81%). Четвертое место закрепилось за бухгалтерами и секретарями (по 81%) и на пятом — маркетинг-менеджеры и работники в сфере PR (79%).

Аналитики рассказали, что чаще всего с проблемами сна сталкиваются HR-специалисты (60%), менеджеры по строительству и недвижимости (59%), сотрудники производств и сельскохозяйственных предприятий (47%) и менеджеры по продажам (43%).

Работникам следующих сфер характерно повышение уровня тревожности: маркетинг и PR (по 56%), бухгалтерия и финансирование (53%), юриспруденция (59%).

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