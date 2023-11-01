Стало известно, как на организме отразится полный отказ от алкоголя Врач Соломатина: полный отказ от алкоголя положительно скажется на печени

Полный отказ от употребления алкоголя положительно скажется на состоянии печени, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что многие любители спиртосодержащих напитков страдают от ожирения печени, которое возникает на фоне употребления алкоголя.

У любителей напитков с градусом часто бывает ожирение печени, как раз связанное со спиртным. Если мы избавим ее от алкогольной нагрузки, это положительно скажется на состоянии органа, — пояснила врач.

Алкоголь оказывает разрушающее воздействие не только на печень, но и на весь организм в целом. Соломатина предупредила, что возникают проблемы с кожей, на лице образуется сосудистая сетка. Полный отказ от спиртного поможет улучшить внешний вид. Кроме того, алкоголь негативно влияет на нервную систему, разрушает клетки мозга и может привести к психическим реакциям. Врач отметила, что некоторые напитки, например, абсент, особенно вредны, так как оказывают разрушающее воздействие практически сразу.

Врач-диетолог Маргарита Королева ранее предупредила, что кофе и алкоголь могут усилить тревожность. По ее словам, спиртные напитки оказывают негативное воздействие на нервную систему и на весь организм в целом.