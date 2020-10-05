Стало известно, как долго продлится бабье лето в Москве и Подмосковье

https://static.news.ru/photo/d785200a-06fd-11eb-ad9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье будет наблюдаться хорошая погода, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До конца недели сохранится не по сезону тёплая погода. В понедельник и вторник продолжается бабье лето. Днём — от 18 до 21 градуса тепла, ветер южный — от 3 до 8 метров в секунду. Температурный режим на 6–​8 градусов выше нормы, — отметил Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также добавил, что в среду, 7 октября, приближение атлантического циклона принесёт пасмурную погоду, возможны небольшие дожди, температура снизится до плюс 13–18 градусов. В то же время 8 октября будет наблюдаться небольшое потепление — до плюс 15–20 градусов.

В пятницу, 9 октября, в столице и Подмосковье холодный фронт вновь принесёт скоротечные дожди и свежесть — плюс 12–17 градусов.

В выходные дни в Москве будет сохраняться солнечная и сухая погода: ночью плюс 4–9, а днём — плюс 13–18 градусов тепла. В целом первая половина октября порадует хорошей погодой, заключил Тишковец.

Ранее NEWS.ru писал, что эколог и член экспертного совета комитета природных ресурсов, природопользования и экологии Госдумы Павел Сухонин назвал линии электропередачи одной из ключевых причин аномального потепления в европейской части России.