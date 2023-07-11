Стало известно, как болезни ЖКТ отражаются на внешности Гастроэнтеролог Неруллина назвала желтый цвет кожи признаком патологии печени

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Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут отразиться на внешности человека, предупредила врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что в первую очередь может изменяться цвет лица. Так, при патологии печени кожа желтеет, возникают сосудистые звездочки. Врач подчеркнула, что у здорового человека цвет лица бледно-розовый, ровный, с легким румянцем.

При высыпаниях на лице можно заподозрить и болезни поджелудочной железы, и желчного пузыря, и болезни печени. Налет на языке белого цвета и неприятный запах изо рта могут свидетельствовать о язвенной болезни, нарушении в работе пищеварения. При панкреатите вместе с зудом могут быть кожные высыпания, — уточнила гастроэнтеролог.

Специалист предупредила, что лекарства, которые назначают при болезнях ЖКТ, могут приводить к возникновению язвочек в ротовой полости. Из-за этого проявляется болезненная реакция на употребление горячей, острой и кислой пищи.

Неруллина добавила, что повышение температуры до 37–37,5 градуса может также свидетельствовать о наличии болезней, включая гепатит и цирроз печени. Врач уточнила, что температура тела около 39 градусов, а также подергивания скелетных и мимических мышц могут указывать на заболевания желчевыводящих путей.

Хирург Александр Умнов ранее объяснил, что «почистить печень» после водки можно обильным употреблением овощей в любом виде. Также подойдут овсяные и гречневые каши, нежирное мясо и кисломолочные продукты.