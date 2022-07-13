Стало известно, из-за чего у мужчин появляется чувство голода Израильские ученые обнаружили, что солнечный свет влияет на возникновение голода у мужчин

Фото: pixabay

Ученые из Тель-Авивского университета обнаружили, что солнечный свет вырабатывает у мужчин грелин, в результате чего у них возникает неконтролируемое чувство голода. В то же самое время у женщин подобная реакция не проявляется. Исследование было опубликовано в журнале Nature Metabolism.

В эксперименте приняло участие три тысячи человек в возрасте от 25 до 65 лет, чьи аппетиты изучали в течение года. Ученые пришли к выводу, что летом мужчины потребляли на 17% больше калорий, в то время как у женщин данный показатель остался на прежнем уровне.

После этого автор исследования профессор Кармит Леви решил убедиться в закономерности теории и предложил добровольцам в течение 25 минут принять солнечные ванны, пока специалисты отслеживали уровень грелина в крови. Теория подтвердилась — мужчины чаще жаловались на голод, а женщины ничего не почувствовали.

Специалисты предполагают, что «гормон голода» у женщин блокируется при помощи эстрогена, в то время как у мужчин голод возникает в результате повреждения ДНК в клетках кожи.

Пациенты, которые страдают от потери аппетита, должны получать пользу от лечения, которое индуцирует выработку грелина. Действительно, было показано, что введение грелина во время химиотерапии увеличивает потребление пищи и аппетит. Рецептор ghrelin экспрессируется в головном мозге и в периферических тканях (то есть в селезенке, миокарде, щитовидной железе, поджелудочной железе и надпочечниках), — заявил Леви.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль заявила, что главная ошибка людей, которые планируют сбросить лишний вес, заключается в неправильно составленном рационе или и вовсе в попытке похудеть при помощи голодания. Она отметила, что для эффективной диеты надо отказаться в первую очередь от полуфабрикатов.