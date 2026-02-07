Стало известно, где зарабатывают больше 200 тыс. рублей

Средняя зарплата в сфере добычи металлических руд, а также воздушного и космического транспорта в ноябре превысила 200 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные по укрупненным отраслям. При этом среднемесячная начисленная зарплата по всем отраслям в ноябре составила 98,2 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты в стране были у сотрудников, занятых в добыче металлических руд: в среднем они составили 203 тыс. рублей. У специалистов, работающих в сфере воздушного и космического транспорта, средняя зарплата достигла 201,2 тыс. рублей.

В то же время за 11 месяцев больше всех в среднем получали работники производств табачных изделий (205,7 тыс.), сферы воздушного и космического транспорта (204,9 тыс.), добычи нефти и газа (201,6 тыс.).

Также в ноябре средняя зарплата свыше 100 тыс. рублей была зафиксирована в 28 отраслях российской экономики. Наибольшие доходы получили работники финансовой и страховой сферы, а также табачной промышленности. Специалисты IT-сектора и нефтегазовой отрасли зарабатывали около 176 тыс. рублей, а зарплаты выше 150 тыс. рублей были у сотрудников в области научных исследований и водного транспорта.