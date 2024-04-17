Стало известно, где три месяца прятался убийца игрока КВН Адвокат Абдуразаков: убивший игрока КВН три месяца сидел дома в Дагестане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артур Расулов, подозреваемый в убийстве игрока КВН в Сочи, три месяца просидел у себя дома в Дагестане, сообщил Telegram-каналу SHOT его адвокат Геннадий Абдуразаков. С его слов, все это время к молодому человеку ни разу не приходили полицейские. В итоге он сам решил сдаться полиции.

Он находился на своем месте жительства. По его месту жительства никаких разыскных мероприятий не проводилось, — заявил адвокат.

Ранее суд принял решение арестовать подозреваемого в убийстве юмориста Амирана Геворкяна до 23 мая. Сам Расулов утверждал, что не имел намерения убить юмориста. По его словам, все произошло случайно во время драки.

Драка, в результате которой погиб юморист, произошла 18 января на фестивале КВН в Сочи. Утверждается, что Расулов ударил экс члена команды «Южная столица» Амирана Геворкяна, после чего тот упал, получил тяжелую травму черепа и умер. Стычка произошла рано утром у гостиницы «Жемчужина», где ежегодно проводится фестиваль КВН. Юморист был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где у него были диагностированы перелом свода и основания черепа, открытая черепно-мозговая травма и эпидуральные гематомы.