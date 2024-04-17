Стало известно об аресте подозреваемого в убийстве юмориста Геворкяна Суд арестовал подозреваемого в убийстве Геворкяна до 23 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд принял решение арестовать подозреваемого в убийстве юмориста Амирана Геворкяна до 23 мая, сообщает РЕН ТВ. По информации издания, фигурантом уголовного дела является 33-летний уроженец Дагестана по имени Артур Расулов. Он скрывался от полиции на протяжении трех месяцев.

Сам Расулов утверждал, что не имел намерения убить Геворкяна. По его словам, все произошло случайно во время драки.

Накануне сообщалось о задержании Расулова в Сочи. По информации СМИ, драка, в результате которой погиб юморист, произошла 18 января на фестивале КВН в Сочи. Утверждается, что Расулов ударил экс-члена команды «Южная столица» Амирана Геворкяна, после чего тот упал, получил тяжелую травму черепа и умер.

Telegram-канал SHOT до этого писал, что драка произошла рано утром у гостиницы «Жемчужина», где ежегодно проводится фестиваль КВН. Юморист был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где у него были диагностированы перелом свода и основания черепа, открытая черепно-мозговая травма и эпидуральные гематомы. Геворкян впал в кому и позднее скончался, не приходя в сознание. По данным SHOT, вызвавшие скорую изначально утверждали, что пострадавший упал с высоты.