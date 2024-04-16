Стало известно о задержании предполагаемого убийцы комика на фестивале КВН SHOT: задержан подозреваемый в убийстве юмориста на фестивале КВН в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает о задержании в Сочи предполагаемого убийцы юмориста Амирана Геворкяна. По данным канала, подозреваемого настигли в Сочи спустя три месяца после преступления, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По данным SHOT, подозреваемым оказался 33-летний участник махачкалинской команды «Лахмаджу» Артур Расулов. Как пишет канал, 18 января на фестивале КВН в Сочи он ударил экс-члена сочинской команды «Южная столица» Амирана Геворкяна, после чего тот упал, получил тяжелую травму черепа и умер.

Telegram-канал SHOT ранее писал, что драка произошла рано утром у гостиницы «Жемчужина», где ежегодно проводится фестиваль КВН. Юморист был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где у него были диагностированы перелом свода и основания черепа, открытая черепно-мозговая травма и эпидуральные гематомы. Геворкян впал в кому и позднее скончался, не приходя в сознание.

По данным SHOT, вызвавшие скорую изначально утверждали, что пострадавший упал с высоты. Позднее выяснилось, что он вступил в конфликт с другим мужчиной, в результате чего завязалась драка, в ходе которой Геворкян получил травму головы.

Позднее авторы канала также сообщили, что драка произошла якобы из-за оскорблений комиком матери нападавшего на него Артура Расулова. Как писали авторы SHOT со ссылкой на друзей Расулова, Геворкян перед инцидентом вел себя вызывающим образом.