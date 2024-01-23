Появились подробности гибели юмориста на фестивале КВН в Сочи SHOT: смертельная драка на фестивале КВН в Сочи началась с оскорблений матери

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Амиран Геворкян

Telegram-канал SHOT пишет, что драка на фестивале КВН в Сочи, в ходе которой погиб бывший участник команды «Южная столица» Амиран Геворкян, произошла якобы из-за оскорблений комиком матери нападавшего на него Артура Расулова. Как сообщает Telegram-канал со ссылкой на друзей Расулова, Геворкян перед инцидентом вел себя вызывающим образом.

По информации канала, потасовка началась в баре сочинского отеля «Жемчужина». SHOT отмечает, что Геворкян и ударивший его комик сидели в одной компании, в какой-то момент между ними возник конфликт, который затем перерос в драку. По сведениям канала, охрана заведения вывела мужчин на улицу, после чего Расулов ударил Геворкяна по голове, юморист упал и получил ушиб головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа и эпидуральные гематомы.

Геворкяна экстренно доставили в больницу. Он впал в кому и позднее скончался, не приходя в сознание. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемого убийцу комика.

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