Волонтер из Махачкалы погибла после драки с соседкой из-за котят

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Волонтер из Махачкалы погибла после драки с соседкой, с которой у нее был конфликт из-за котят, пишет EADaily со ссылкой на пресс-службу управления СК по республике. 26-летняя девушка ухаживала за животными, которые жили на лестничной клетке, подкармливала и убирала за ними. Это не понравилось одной из жительниц многоквартирного дома.

Как уточняет издание, трагедия произошла в жилом доме по улице Абдулхакима Исмаилова. По данным следствия, во время очередной ссоры женщина набросилась на волонтера с кулаками. Согласно одной из версий, в момент драки рядом находился сын нападавшей, именно он забил девушку до смерти. По второй версии, парень разнимал дерущихся, но в какой-то момент волонтер упала и сильно ударилась головой.

Женщину и ее сына задержали. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, продолжаются следственные действия.

Ранее стало известно, что уроженец Махачкалы ранил ножом родственника, который взял его на слабо. Пострадавший обратился к медикам, которые оказали ему помощь, после чего мужчины помирились. По предварительным данным, конфликт начался с того, что один из мужчин украл деньги из кассы заведения, в котором работали оба родственника.