Житель Махачкалы ударил ножом взявшего его на слабо родственника Mash Gor: житель Махачкалы ударил родственника ножом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уроженец Махачкалы ранил ножом родственника, который взял его на слабо, пишет Telegram-канал Mash Gor. По его данным, конфликт начался с того, что один из мужчин украл из кассы заведения, в котором работали оба родственника, более 3500 рублей.

Как передает канал, администратор, узнав о том, что работавший доставщиком родственник совершил кражу, избил вора. В ответ потерпевший пригрозил ударить обидчика ножом. После этого мужчина потребовал подтвердить свои намерения делом.

По информации канала, позже между махачкалинцами вновь произошла драка, во время которой у курьера выпал нож. Осознав, что молодой человек действительно планирует исполнить угрозу, администратор попытался сбежать, но родственник догнал его и нанес удар. Как пишет канал, пострадавший обратился к медикам, которые оказали ему помощь, после чего мужчины помирились.

Ранее в Кургане группа молодых людей напала на охранника автозаправки, один из них ударил мужчину ножом. Момент нападения попал на записи с камер видеонаблюдения. Полиция задержала подозреваемого, им оказался 20-летний местный житель. Выяснилось, что нападавший неоднократно судим.