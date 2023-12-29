В Кургане охранник АЗС получил удар ножом в живот в ответ на замечание В Кургане задержали 20-летнего рецидивиста, напавшего с ножом на охранника АЗС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кургане группа молодых людей напала на охранника автозаправки, один из них ударил мужчину ножом, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Момент нападения попал на записи с камер видеонаблюдения. Как пишет канал, полиция задержала подозреваемого, им оказался 20-летний местный житель. Выяснилось, что нападавший неоднократно судим.

По данным Ural Mash, группа молодых людей на протяжении нескольких дней досаждала сотрудникам заправки. Ночью 27 декабря охранник сделал им за это замечание, а в ответ получил удар ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, он находится в реанимации.

Подозреваемого рецидивиста задержали. Теперь против него возбудили еще одно уголовное дело — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По этой статье молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Амурской области задержали 39-летнего рецидивиста, подозреваемого в нападении на 15-летнего подростка, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, мужчина ударил школьника ножом. Причиной стал отказ юноши раздать интернет. Молодой человек госпитализирован.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней местной жительницы по подозрению в избиении двух школьников. По версии следствия, в среду, 27 декабря, женщина заманила детей к себе домой на чай, а затем избила их предметом, похожим на нунчаки.