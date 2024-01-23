Юморист погиб во время фестиваля КВН в Сочи SHOT: бывший участник команды КВН «Южная столица» Геворкян скончался после драки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший участник команды КВН «Южная столица», юморист Амиран Геворкян скончался от травм, полученных в результате драки, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По их данным, инцидент произошел на фестивале КВН, который проходил в Сочи. Геворкян присутствовал на нем не в качестве участника, а как гость. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают предполагаемого убийцу мужчины.

Источники канала утверждают, что драка произошла рано утром у гостиницы «Жемчужина», где ежегодно проводится фестиваль КВН. Юморист был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где у него были диагностированы перелом свода и основания черепа, открытая черепно-мозговая травма и эпидуральные гематомы. Геворкян впал в кому и позднее скончался, не приходя в сознание. По данным SHOT, вызвавшие скорую изначально утверждали, что пострадавший упал с высоты. Позднее выяснилось, что он вступил в конфликт с другим мужчиной, в результате чего завязалась драка, в ходе которой Геворкян получил травму головы.

Как сообщалось ранее, суд в Новосибирске признал виновным жителя Таджикистана, обвинявшегося в убийстве собственной дочери. По данным Следственного управления СК России по региону, мужчина избил и сбросил девушку с балкона пятого этажа.