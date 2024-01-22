Мигрант сбросил дочь с балкона пятого этажа и попал за решетку В Новосибирске осудили выбросившего дочь с балкона мигранта

В Новосибирске жителя Таджикистана признали виновным в покушении на убийство собственной дочери, которую он избил и сбросил с балкона пятого этажа, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону. Иностранца приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, весной 2023 года осужденный бил родную дочь, тогда, пытаясь спастись, девушка выбежала на балкон, откуда он ее столкнул. Пострадавшей удалось выжить благодаря своевременной помощи врачей и полиции.

Пьяный житель Москвы ранее избил свою годовалую дочь. Заявление в полицию написали его 25-летняя сожительница и мать девочки. В нем она указала, что мужчина дважды ударил дочь по лицу. Девушку с ребенком госпитализировали.

Ранее сообщалось, что жительница Алтая почти год избивала 13-летнюю дочь кулаками и проводом от зарядки телефона. По информации Следственного комитета, женщина истязала ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Заявление на родительницу написали учителя школьницы, которые заметили следы побоев.