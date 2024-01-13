Россиянка почти год истязала дочь проводом от зарядки телефона Жительница Алтая почти год истязала 13-летнюю дочь проводом от зарядки телефона

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Жительница Горно-Алтайска с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года избивала 13-летнюю дочь кулаками, проводом от зарядного устройства телефона и оскорбляла девочку, сообщила пресс-служба регионального СК. По данным ведомства, женщина истязала ребенка в нетрезвом состоянии.

Следствием установлено, что в период с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года в республиканской столице обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои своему малолетнему ребенку (била руками, проводом зарядного устройства телефона, хватала за волосы), оскорбляла ее, — уточнили в СК.

Заявление на родительницу написали учителя девочки, которые заметили следы побоев. В итоге 42-летнюю мать задержали, против нее возбуждено два уголовных дела об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Школьницу из семьи изъяли, она находится на попечении родственников.

Ранее в Гатчине под Санкт-Петербургом задержали мужчину, который в пьяном состоянии таскал за волосы и избивал шестилетнюю падчерицу. В момент истязания девочка кричала и просила о помощи.

Соседи услышали крики ребенка и вызвали полицию. Женщины во время избиения дома не было. Девочку увезли на скорой, у ребенка остались ушибы и ссадины. Решается вопрос о привлечении задержанного к ответственности. Также правовая оценка будет дана действиям родительницы.