Стало известно число россиян, планирующих стать через год миллионерами Опрос: треть россиян надеются стать миллионерами через один-два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около трети россиян рассчитывают стать миллионерами через один-два года. Около 8% уже называют себя таковыми. Результаты опроса, проведённого СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» приводит ТАСС.

По данным опроса, 28% россиян, учитывая текущий уровень дохода, рассчитывают стать миллионерами через один-два года. 25% граждан отводят для достижения этого статуса 3–5 лет, 22% рассчитывают стать миллионерами через полтора-два года, 20% — через 2–3 года, 12% — через 10 лет. 5% опрошенных планируют войти в статус миллионера через полгода или раньше.

При этом 8% опрошенных граждан уже называют себя миллионерами, а 9% вообще не хотят становиться таковыми. Своё нежелание последние объясняют необходимостью «больших связей, которых нет» (39%), нежеланием ставить работу выше личной жизни (29%), отсутствием веры в себя (18%), нежеланием работать на износ (12%), ленью (8%).

При этом понятие миллионера у каждого своё. Каждый пятый полагает, что для достижения такого статуса необходимо иметь не менее 30 млн. Для 16% миллионер — человек с одним млн рублей. 15% считают таковым обладателя $1 млн, 15% — 5–10 млн рублей, 14% — 10–20 млн рублей, 11% — 2–5 млн рублей, 9% — 20–30 млн рублей.

Для накопления 1 млн рублей каждый четвёртый опрошенный готов ежемесячно откладывать 10 тысяч рублей, каждый пятый — более 50 тысяч рублей, столько же — 10–15 тысяч. Для 18% комфортно откладывать 20–30 тысяч рублей, для 13% — 30–50 тысяч рублей.