Стали известны темы декабрьских сочинений школьников в 2021 году

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал пять тем, сочинения на которые предстоит писать ученикам 11-х классов в декабре. Объявление он сделал в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

По его словам, темы утвердили на прошлой неделе (23-29 августа) на совете в министерстве. В 2021 году выпускников ожидает написание сочинения на одно из пяти тематических направлений: «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина», «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Преступление и Наказание — вечная тема», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия» и «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня».

Напомню: сочинение является допуском к участию в едином государственном экзамене. Это возрождение хорошей традиции, которая была в советское время, — подчеркнул министр.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ведомство внесёт изменения в ЕГЭ почти по всем предметам. До 1 сентября появятся демоверсии экзаменов по всем предметам. Он уточнил, что изменения не будут революционными. Кроме того, нововведения не коснутся такого предмета, как информатика.

Он также постарался успокоить родителей школьников. Все глобальные изменения планируется вводить постепенно в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Теперь же экзамены будут направлены не на заучивание формул, а на применение полученных знаний и навыков в жизни.