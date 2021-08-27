В ЕГЭ внесут изменения почти по всем предметам

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Взрывное устройство на борту рейса Москва — Геленджик не обнаружено. Самолёт вылетел в пункт назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Опасных предметов на борту найдено не было, — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что самолёт вылетел из аэропорта Домодедово в 13:32 — на два часа позже расписания. Рейс задержали из-за...