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В ЕГЭ внесут изменения почти по всем предметам

14:38, 28 августа 2021
В ЕГЭ внесут изменения почти по всем предметам Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Рособрнадзор внесёт изменения в ЕГЭ почти по всем предметам. Об этом заявил глава ведомства.

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