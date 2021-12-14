Стали известны сроки завершения испытаний назальной вакцины от COVID

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Средний ежемесячный доход мигрантов из Средней Азии составил 47,1 тыс. рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сотрудников Федерации мигрантов РФ и учёных из МГУ. Отмечается, что большинство иностранных работников трудятся от 10 до 12 часов в сутки. Сами бы они хотели получать не менее 77 тыс. рублей в месяц.

Средние зарплаты мигрантов оказались очень близки к средним зарплатам россиян. <....> Правда, они сами хотели бы зарабатывать в среднем 77,2 тысячи рублей, — отметил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов....