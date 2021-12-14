Стали известны сроки завершения испытаний назальной вакцины от COVID
Центр Гамалеи: исследования назальной вакцины от COVID пройдут минимум до конца 2022 года
Анна Акимова
Анна Акимова
10:57, 14 декабря 2021
Фото: pixabay.com
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Клинические исследования назальной формы вакцины «Спутник V» могут продлиться как минимум до конца 2022 года, сообщил замдиректора исследовательского центра имени Гамалеи Денис Логунов, передаёт «Интерфакс». По его словам, сейчас идёт набор добровольцев на вакцинацию. Ранее назальную вакцину испытал президент РФ Владимир Путин.
Заканчиваться [клинические исследования] будут в зависимости от скорости набора добровольцев. Надеюсь, что в ближайшие пару-тройку месяцев мы наберём положенную группу добровольцев и провакцинируем. А само исследование длится год-полтора — смотрим, насколько долго сохраняются антитела. В плане финального отчёта оно быстро не закончится, — сказал Логунов.
Он добавил, что работа по проведению исследований уже начата: получено разрешение Минздрава, подобраны центры, набирается база добровольцев.
Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит даже тех, кто привился не «Спутником V». По его словам, главное достоинство препарата в том, что он избавляет человека от возможности стать случайным распространителем инфекции, поскольку после впрыскивания антитела к COVID-19 формируются на слизистой оболочке носа.
Клинические исследования препарата SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021 Минздрав разрешил в середине октября. В испытаниях принял участие президент России Владимир Путин.