Стали известны подробности жизни семьи обвиняемой в торговле младенцами Сын обвиняемой в торговле детьми Юлии Логиновой никогда не видел ее беременной

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Приемный сын многодетной матери Юлии Логиновой, обвиненной в торговле младенцами в Москве и Подмосковье, рассказал, что никогда не видел ее беременной, сообщает KP.RU. В беседе с изданием 18-летний Стефан Логинов также отметил, что Юлия, воспитывающая 15 детей, ввела его в заблуждение и лишила единственного жилья.

Она всем говорила, что это ее дети. Но я никогда не видел у нее живота. И я не припомню, чтобы Юлия перед появлением детей пропадала на несколько дней. <...> Может быть, на пару дней, не более, — рассказал молодой человек.

По его словам, сразу после совершеннолетия приемная мать убедила его переписать на ее родных детей доли в квартирах, купленных в том числе на деньги с «детских» ежемесячных выплат. О том, что его обманули, юноша понял, когда оказался в буквальном смысле на улице. Стефан, появившийся в семье Логиновой в двухлетнем возрасте, считает, что его ввели в заблуждение, так как он не понимал, чего лишается.

Как сообщает издание, в ходе следствия было установлено, что женщина ежемесячно получала на детей в общей сложности до 500 тысяч рублей. Согласно одной из версий, такое количество детей Логинова собрала ради денежных компенсаций.

О возможной продаже детей Логиновой стало известно в октябре. В прокуратуре заинтересовались многодетной матерью после того, как в крови одного из ее 15 детей нашли препарат, запрещенный к применению при его болезни. Следователи предположили, что женщина умышленно причинила вред здоровью ребенку, чтобы сохранить за ним статус инвалида. В ходе проверки также выяснилось, что Логинова подделала документы о родстве с некоторыми детьми.