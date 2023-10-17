Мать 15 детей из Москвы заподозрили в торговле людьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве задержали многодетную мать, которая воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Как сообщила пресс-служба московской прокуратуры, женщина пыталась запутать всех, какие из них родные, а какие — нет, в результате ее заподозрили в торговле людьми. Возбуждено уголовное дело.

Москвичка привлекла внимание сотрудников ведомства после того, как в крови одного из мальчиков медики нашли лекарственный препарат, который запрещен к применению при его заболевании. Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью и начали проверку исполнения гражданкой требований законодательства о несовершеннолетних.

В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей — 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Согласно документам, представленным женщиной, ее показаниям, двое детей 2015 г.р., а также дети 2016, 2018, 2019 г.р. приходятся женщине родными. С ее слов трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 г.р. и девочку 2019 г.р. она родила самостоятельно за пределами г. Москвы, — сообщили в прокуратуре.

В 2010 году женщина перенесла операцию, после которой не могла рожать детей. Генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между москвичкой и ее пятью детьми. При этом двоих она пыталась зарегистрировать в органах ЗАГС с помощью поддельных документов. Подозреваемые по делу о торговле людьми задержаны. Проводится расследование.

Ранее жительница Новосибирска выставила ребенка на продажу. Она опубликовала объявление о продающемся мальчике на одном из сайтов. В описании женщина указала, что ребенок любит качели, а цену можно узнать «по запросу».