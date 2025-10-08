Стали известны подробности жизни героя мема «Пацан к успеху шел»

Главный герой мема «Пацан к успеху шел», осужденный за убийство таксиста в Перми на десять лет, Ильдар Мурсалимов стал владельцем крупного бизнеса и автомобиля Porsche, передает Telegram-канал Mash. Собственное дело по производству коптеров, по словам авторов материала, приносит ему выручку в размере 161 млн рублей.

Мурсалимову удалось выйти на сотрудничество с китайской компанией DJI. Он завел семью и воспитывает ребенка. У бывших сообщников героя интернет-мема жизнь сложилась иначе: один отбывает наказание в тюрьме и болеет туберкулезом, а другой совсем недавно вышел на свободу, добавили авторы канала.

Ранее в Турции задержали певицу Хадисе и еще несколько известных исполнителей и актеров в рамках операции по противодействию распространению и контрабанде наркотических веществ. Задержанных звезд турецкого шоу-бизнеса допросили, у них также взяли анализы крови.

До этого в аэропорту Домодедово у актрисы Аглаи Тарасовой обнаружили наркотики. У звезды при себе был вейп с гашишным маслом. Артистка прилетела из Израиля, и против нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

