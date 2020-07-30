Стали известны новые станции МЦД, готовые к открытию в 2020 году

https://static.news.ru/photo/0016abfe-d299-11ea-b1e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские центральные диаметры (МЦД) стали настоящим спасением для многих жителей Московской области. Новый вид транспорта значительно сокращает время в пути и даёт преимущество при оплате проезда, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Так, жители подмосковного Нахабино теперь могут добираться до центра Москвы на 40 минут быстрее, сэкономив при этом до 130 рублей в день.

Строители добросовестно работали, мы открыли на этой неделе Нахабино. Вообще МЦД всеми без исключения оценивается как удобный, комфортный, доступный и дешёвый транспорт, — рассказал Воробьёв в эфире телеканала «360».

Благодаря МЦД метро Москвы смогло разгрузиться на 12%. С момента открытия диаметров было совершено 76 млн поездок.

По словам первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анны Кротовой, в августе 2020 года откроется станция Долгопрудное. Также до конца этого года появятся ещё две новые платформы.

В декабре ждём открытие станции Баковка. Она небольшая. Вторым этапом строительства будет пешеходный переход, а сейчас сделаны новые платформы и обновлена сама станция. У нас в этом году ещё будет открыт третий путь в Королёве. По факту это пятый диаметр, а для Королёва — ответвление от МЦД. И до конца года, рассчитываем, РЖД достроит второй путь в Балашиху — одно из самых перегруженных наших направлений, — сообщила Кротова.

Дополнительно осенью состоится запуск с сокращёнными интервалами пригородного движения на Ярославском направлении. Открытие следующей линии МЦД намечено на конец 2022 — начало 2023 года.

Ранее NEWS.ru писал, что строительство станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершено на 50%, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.