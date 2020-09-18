Стали известны гонорары и требования принца Гарри его жены на выступлениях

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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл весьма требовательны к тем мероприятиям, в которых принимают участие на коммерческой основе. В период вызванного пандемией кризиса их гонорар может достигать $400 тысяч.

До пандемии супруги запрашивали от $750 тысяч до миллиона за одно выступление. Сейчас их гонорар составляет $250-400 тысяч. При этом принц и Меган Маркл придирчиво относятся к выбору мероприятий, на которых будут выступать. В частности, они запрашивают всю информацию не только об организаторах, но и о других спикерах и гостях мероприятия, а также об участниках прошлых лет. Это можно объяснить их принципиальной позицией по ряду вопросов, связанных с экологией, равенством, бедностью и так далее, отмечает Mirror.

Организатор мероприятия, имевший дело с супругами, сказал, что он никогда не видел, чтобы ораторам или оплачиваемым гостям разрешалось «одобрять каждый аспект корпоративного мероприятия, включая бывших президентов США».

Ранее в сентябре Гарри и Меган подписали сделку на $150 миллионов на создание проектов для сервиса Netflix.

Как писал NEWS.ru ранее, генеральный директор Netflix Рид Хастингс подтвердил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не планирует возвращаться к профессии актёра.