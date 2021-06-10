Стала известна причина смерти сестры Шойгу

https://static.news.ru/photo/35448e00-c9e1-11eb-be7f-96000091f725_660.jpg Лариса Шойгу Фото: красноярскийкрай.рф

Депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу, которая является сестрой главы Минобороны Сергея Шойгу, скончалась в результате инсульта на фоне COVID-19. Об этом сообщает ИА «Хакасия».

Лариса Шойгу вступила в «Единую Россию» в 2005 году, а в 2007-м была избрана депутатом Госдумы пятого созыва. В дальнейшем она переизбиралась членом нижней палаты российского парламента шестого и седьмого созывов.

До начала политической карьеры Шойгу работала замглавврача в одной из московских поликлиник, а затем в центральной поликлинике МЧС России врачом-рефлексологом отделения медицинской реабилитации. Она имела почётное звание «Заслуженный врач РФ» и отмечена нагрудным знаком МЧС России «За заслуги», отмечает агентство.

О смерти Ларисы Шойгу ранее сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, она была предана своей родной Республике Тыва и долгое время защищала интересы её жителей в Госдуме. Погибшей было 68 лет.