Стала известна причина смерти сестры Шойгу

Депутат Госдумы от «Единой России» Лариса Шойгу, которая является сестрой главы Минобороны Сергея Шойгу, скончалась в результате инсульта на фоне COVID-19. Об этом сообщает ИА «Хакасия».
Лариса Шойгу вступила в «Единую Россию» в 2005 году, а в 2007-м была избрана депутатом Госдумы пятого созыва. В дальнейшем она переизбиралась членом нижней палаты российского парламента шестого и седьмого созывов.
До начала политической карьеры Шойгу работала замглавврача в одной из московских поликлиник, а затем в центральной поликлинике МЧС России врачом-рефлексологом отделения медицинской реабилитации. Она имела почётное звание «Заслуженный врач РФ» и отмечена нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»,
О смерти Ларисы Шойгу ранее сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, она была предана своей родной Республике Тыва и долгое время защищала интересы её жителей в Госдуме. Погибшей было 68 лет.