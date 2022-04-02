Названа причина пожара в корпусе клинической больницы РАН в Москве

Одной из предположительных причин пожара в корпусе клинической больницы РАН на Литовском бульваре в Москве мог стать вспыхнувший из-за короткого замыкания чайник, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оперативных службах. Во время тушения огнеборцы спасли 12 человек.

Предварительно, причина пожара — загорание электроприбора (чайника), — сообщил источник.

Как уточнили в пресс-службе московского главка МЧС, в ходе тушения было спасено 12 человек, информации о пострадавших при этом не поступало. Среди спасённых пациентов как минимум трое не могут передвигаться самостоятельно, но пожарная сигнализация и система оповещения сработали в штатном режиме, поэтому всех вовремя эвакуировали.

Огонь охватил корпус Центральной клинической больницы на Литовском бульваре, 1А днём 3 апреля. Сообщение о возгорании поступило на дежурный пульт в 14:12. До прибытия пожарных на место происшествия пламя успело расползтись на 25 квадратных метров, а в 14:46 пожар был полностью ликвидирован. Ему был присвоен второй (повышенный) номер сложности из возможных пяти.