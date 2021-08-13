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Стала известна новая версия взрыва автобуса в Воронеже

13:13, 13 августа 2021
Стала известна новая версия взрыва автобуса в Воронеже Фото: телеграм-канал vkursevrn
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Следствием установлена предварительная версия ЧП в Воронеже. Предполагается, что взорвался баллон, который везла одна из пассажирок. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что речь идёт о баллоне для газовой горелки модели Primus.

Версия о теракте не подтвердилась. В автобусе не обнаружено проникающих отверстий, на месте происшествия не найдены поражающие элементы, пишет «Коммерсант».

Взрыв в автобусе в центре Воронежа произошёл вечером 12 августа. По последним данным, скончались две пассажирки, ранения получили 17 человек. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что следствие в качестве основной версии произошедшего рассматривает техническую неисправность. В частности, изучается факт незаконной установки газобаллонного оборудования на транспортное средство. Компания, которой принадлежит автобус, а также его водитель утверждают, что транспорт работал на дизеле.

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