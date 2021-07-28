Стал известен результат экзамена в МГУ девятилетней россиянки

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, которая успешно сдала ЕГЭ, назвал результаты её дополнительного экзамена, необходимого для поступления в МГУ. Об этом пишет «МК».

Девочка, решившая поступить на факультет психологии МГУ, получила 48 баллов из 100 возможных. Мужчина отметил, что она в любом случае поступит в вуз: если не получится пройти на бюджет, то родители будут платить за образование.

В настоящее время мы ожидаем появления конкурсных списков абитуриентов. Если опираться на данные прошлых лет, то суммы баллов Алисы скорее недостаточно для прохождения на бюджет, однако каждый год конкурсная ситуация определяется в последние дни подачи согласий на зачисление, — подчеркнул он.

Отец отметил, что если девочка поступит, у неё не должно возникнуть проблем с сокурсниками, так как студенты факультета психологии «отличаются эмпатией и толерантностью».

При этом замдекана по учебной работе психфака МГУ Артём Ковалёв рассказал, что случаев поступления девятилетних детей ещё не было. Средний возраст абитуриентов — 18 лет, иногда поступают молодые люди в возрасте 15–16 лет, «но это скорее исключение».

Накануне ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что в случае зачисления Алисы он хотел бы, чтобы ей выделили педагога-психолога, который помог бы школьнице комфортно учиться в университете.

Теплякова прославилась на всю страну после того, как успешно окончила школу в восемь лет и сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.

Ранее на психфaке отметили, что с радостью предоставят девочке возможность учиться, если она успешно пройдёт вступительные испытaния. В зависимости от специальности (помимо успешно сданного EГЭ) для зачисления нужно сдать письменный экзамен по биологии или общeствознанию.