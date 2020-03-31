https://static.news.ru/photo/5ecd8d7a-736c-11ea-b81e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство науки и высшего образования РФ сдвинуло сроки приёмных кампаний в вузы. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, зачисление начнётся 19 августа. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Сроки вступительных испытаний и вообще приёмные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днём подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа, — сказал в эфире Первого канала Фальков.
Он уточнил, что первая волна зачисления пройдёт 19 августа, вторая — 24 августа.
Как писал NEWS.ru, ранее Фальков заявил, что вступительные экзамены в российские высшие учебные заведения будут перенесены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. По словам министра, даже при тяжёлой экономической ситуации в российских вузах будут создаваться бюджетные места. На данный момент их количество увеличили до 34 тысяч. Как подчеркнул Фальков, экономический спад уже начался, однако Минобрнауки не станет менять свою стратегию.