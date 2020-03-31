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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит принесение иконы Божьей Матери «Умиление» с места её пребывания в Крестовом Владимирском храме патриаршей резиденции в Чистом переулке в Богоявленский собор Москвы.

Патриарх <...> начнёт объезд вокруг города Москвы с иконой Божией Матери «Умиление» <...> и прибудет со святыней в Богоявленский кафедральный Елоховский собор, — цитирует «Интерфакс» сообщение отдела по взаимоотношениям Церкви...