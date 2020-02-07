МВД РФ планирует добиться сокращения сроков расследования уголовных дел.
Такую задачу перед следователями поставил замглавы ведомства, начальник следственного департамента МВД Александр Романов. Такая мера призвана помочь в разрешении проблемных вопросов и «устранении недостатков в организации предварительного следствия».
В числе основных задач — повышение эффективности предварительного следствия, обеспечение возмещения причиненного преступлениями ущерба, сокращение сроков расследования, — передаёт ТАСС сообщение пресс-центра МВД.
Кроме того, Романов призвал расширить практику избрания по преступлениям экономической направленности меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому четыре генерала МВД и МЧС покидают свои должности. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.