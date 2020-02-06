https://static.news.ru/photo/766f6ec2-48f0-11ea-8986-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому четыре генерала МВД и МЧС покидают свои должности. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Начальник УМВД по Амурской области Аксёнов Николай, начальник УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев, министр внутренних дел Республики Коми Виктор Половников, замруководителя ГСУ СК РФ по Московской области Александр Сарафанов, начальник ГУ МЧС России по Чеченской Республике Руслан Яхьяев покидают свои места.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Владимир Путин уволил Михаила Кротова с должности постоянного представителя главы государства в Конституционном суде. Его место займёт бывший министр юстиции Александр Коновалов.