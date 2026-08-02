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02 августа 2026 в 23:15

Сроки посадки гортензий под зиму: уже следующим летом они покроются шапками цветов

Фото: D-NEWS.ru
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Гортензия — это многолетний кустарник, который при посадке в августе успевает хорошо укорениться до наступления холодов и уже в следующем сезоне радует пышным, длительным цветением.

Лучший срок для посадки гортензий — с середины августа до середины сентября, когда растения успевают нарастить корневую систему и подготовиться к зимовке. При посадке выбирайте защищенное от сильных ветров место с плодородной, хорошо дренированной почвой и достаточным количеством влаги.

Для гортензий важна кислотность почвы: на кислых грунтах соцветия становятся голубыми и синими, на щелочных — розовыми и малиновыми. В посадочную яму добавляют торф, перегной и специальные удобрения для гортензий. После посадки саженец обильно поливают и мульчируют кору или торф для сохранения влаги.

Ранее были названы бордюрные цветы: просто рассыпьте семена вдоль дорожек — получите живую кайму.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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