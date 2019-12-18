https://static.news.ru/photo/fe9db0aa-21b9-11ea-be13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинградский областной суд принял решение о взыскании с Министерства обороны компенсаций в счёт солдат, пострадавших от расстрела танком. Об этом рассказал правозащитники организации «Зона права».

Всего срочники получат шесть млн рублей, передаёт РБК. Дмитрию Пахмутову выплатят три млн рублей, Вадиму Габидуллину — два млн, а Арсену Османову — один млн.

Молодые люди пострадали в ходе танковых стрельб в 2017 году. Начальник разместил четверых солдат в зону прямого огневого попадания. Один из них умер на месте, трое других получили переломы и тяжёлый травматический шок, а также потеряли конечности.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России одобрило законопроект, который устанавливает единые новые базовые оклады для всех солдат срочной службы. Согласно новым правилам, система будет действовать вне зависимости от того, какую должность занимает призывник и в каком ведомстве служит. Это касается не только призывников Вооружённых сил, но и ФО, МЧС, Росгвардии и других ведомств.