Сразу два Superjet 100 прервали полёт из-за неисправностей

Минувшей ночью сразу два авиалайнера Sukhoi Superjet 100 совершили вынужденные посадки по техническим причинам, сообщает «Интерфакс».

Первый инцидент произошёл с самолётом, летевшим из Екатеринбурга в Москву. Примерно через 40 минут после вылета экипаж сообщил о разгерметизации и запросил аварийное снижение с 10 тысяч до трёх тысяч метров, а затем вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Диспетчеры направили лайнер в Казань, где он благополучно приземлился.

Несколько часов спустя неисправность заставила вернуться в аэропорт вылета Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс в столицу из Челябинска. Причиной тому стало срабатывание датчика низкого давления в топливной системе.

На борту самолёта находились 84 пассажира, в том числе двое детей. В результате вынужденной посадки никто из них не пострадал. В Москву пассажиров отправили резервным бортом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что авиационный парк в регионах устарел и нуждается в обновлении. В Минпромторге планируют потратить до 2030 года около 1,8 трлн рублей на строительство более 700 гражданских самолётов Ил-114, МС-21, «Байкал», Sukhoi Superjet 100 и L-410.