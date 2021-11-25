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«Спутник М» защитят от подделок цифровой маркировкой

Вакцина от COVID для подростков «Спутник М» получит цифровую маркировку
13:19, 25 ноября 2021
«Спутник М» защитят от подделок цифровой маркировкой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вакцина против коронaвируса для подростков «Спутник М», накануне зарегистрированная в России, будет защищена от подделок при помощи системы цифровой маркировки. Об этом говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки), передаёт РИА Новости. Уникальный код маркировки в формате Data Matrix будет нанесён на каждую упаковку.

Все производимые для российских пациентов вакцины «Спутник М» будут снабжены цифровой маркировкой. Это обеспечит строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки, а также защитит её от подделки и обезопасит население, — цитирует агентство сообщение центра.

Отмечается, что маркировка позволит отслеживать транспортировку вакцины от производства до кoнкретного медицинского учреждения, прививочного пункта. Код мaркировки даст возможность получить информацию о статyсе на каждом участке пути.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавирусной инфекции для подростков 12–17 лет получила регистрационное удостоверение. Препарат назвали «Спутник М».

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