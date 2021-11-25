«Спутник М» защитят от подделок цифровой маркировкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Комитета против пыток Олег Хабибрахманов в беседе с NEWS.ru заявил, что увольнение президентом РФ Владимиром Путиным директора ФСИН РФ Александра Калашникова, в первую очередь, связано с «пыточными» скандалами в Саратове, Ярославле и Ангарске. Эксперт отметил, что назначение на пост руководителя ведомства уже экс-замминистра МВД РФ Аркадия Гостева вряд ли изменит ситуацию с правами человека в российских исправительных учреждениях.

Первое, что приходит на мысль, — конечно скандал с ОТБ-1 в Саратове. В любой цивилизованной стране ни один директор ФСИН после такого скандала не сохранил бы должность. Надо понимать, что...