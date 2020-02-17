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В России многократно увеличилось количество людей, которые хотят узнать собственный ВИЧ-статус. Рост спроса на экспресс-тесты произошёл сразу после выхода документального фильма журналиста Юрия Дудя о ВИЧ-инфицированных, проживающих на территории РФ.

Данные сведения были обнародованы в СМИ ровно через неделю после выхода картины — во вторник, 18 февраля. Информацию об увеличении количества сдающих тесты подтвердили представители как государственных центров по профилактике и борьбе со СПИДом, так и сотрудники частных медицинских центров.

Специалисты отметили, что число сдающих тест на ВИЧ и желающих узнать о вирусе более подробную информацию на данный момент увеличилось в разы, передают «Ведомости».

Как ранее писал NEWS.ru, фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ-инфицированных в России — это хорошая работа, которая заслуживает внимания. Так о документальной картине в разговоре с сотрудниками СМИ высказался пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.