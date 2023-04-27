Спрос на секонд-хенд резко вырос: что это говорит о настроениях россиян Одни россияне экономят, другие расстаются со сбережениями, пытаясь купить товар в преддверии возможного дефицита

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В России растет спрос на бывшие в употреблении вещи. Эксперты связывают это с реальным падением доходов населения, а также с исчезновением некоторых товаров из магазинов. Люди готовы экономить на одежде, обуви, гаджетах, чтобы купить бытовую технику или оплатить медицинские услуги. NEWS.ru узнал у экспертов, какие товары категории б/у наши соотечественники покупают чаще всего, насколько увеличился спрос на них и что это говорит о настроениях потребителей.

Какие товары секонд-хенд пользуются спросом?

Чаще всего с рук на «Авито» по итогам 2022 года покупали одежду, обувь и аксессуары, запчасти, автоаксессуары, детскую одежду и обувь, а также игрушки и детские товары, мебель и предметы интерьера, сообщили в пресс-службе «Авито». Подержанные вещи также популярны в категориях бытовой техники, ремонта и строительства, товаров для компьютера, аудио- и видеотехники, телефонов.

Спрос на некоторые товары увеличился в полтора раза. Самыми быстрорастущими (+66%) категориями 2022 года в сегменте подержанных товаров стали книги и журналы. На 44% по итогам прошедшего года увеличились продажи посуды и товаров для кухни, на 39% — детской одежды и обуви, на 36% — товаров для охоты и рыбалки, на 34% — для красоты и здоровья, сообщила представитель онлайн-площадки.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

«При этом на „Авито“ можно найти как бюджетные варианты, так и брендовые вещи, которые можно проверить на подлинность. Если проверка пройдена успешно, в карточке товара появляется бейдж „Оригинал“», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе сервиса объявлений «Юла» корреспонденту NEWS.ru озвучили другие данные. Лидерами среди товаров б/у стали мобильные телефоны и смартфоны (всего 11,5% товаров этой категории), верхняя одежда (11,5%), детские товары (7,5%), чаще всего пользователи приобретали игрушки и коляски для детей.

Выросла популярность таких подержанных товаров, как женская, детская, мужская обувь (6,5%), товары для спорта и отдыха (3%), платья и юбки (2,5%).

Почему спрос на подержанные товары вырос?

Первый ответ, который напрашивается сам собой, это стремление к экономии средств. То, что раньше покупали в магазине, сейчас стремятся приобрести с рук, сообщил NEWS.ru маркетолог Алексей Матлаков. Еще одна причина — отсутствие некоторых товаров в магазине в связи с санкциями. Например, электроники или одежды.

«У меня дети этим пользуются. Ребёнок копил на телефон, потом увидел, что этот телефон стал дороже в магазине. Пошел на „Авито“ и там его купил», — рассказал эксперт.

Время, когда люди хвастались друг перед другом дорогими покупками, ушло. Сейчас их мало кто себе может позволить, сообщил NEWS.ru маркетолог, коуч Николай Григорьев. Более того, многие тратят сбережения, которые копили годами. С этим и связан небывалый спрос на товары, бывшие в употреблении. Сэкономить на вещах, чтобы не остаться «с дырой в кармане».

Как пользуются повышенным спросом на подержанные товары продавцы?

Продавцы, которые предлагают новые товары (в том числе офлайн или онлайн), также используют площадки «Авито», «Юла» в своих целях. Они мимикрируют под частных лиц. Продают вещи из ассортимента под видом б/у. Якобы «купил для себя, не подошла». Таким нехитрым способом они также поднимают собственные продажи.

«Есть категория людей, которая целенаправленно ищет товары категории б/у. Такие продавцы привлекают именно этот сегмент покупателей. Площадки пытаются бороться с такими продавцами, но не всегда эффективно», — сообщил Алексей Матлаков.

На чем еще экономят россияне?

Из-за падения доходов и желания сэкономить россияне стали все чаще отказываться от услуг фитнес-тренеров, бьюти-мастеров и домработниц, выяснили в компании «Профи». На услугах тренеров экономят 18,7 % опрошенных, бьюти-мастеров — 17,8 %, помощников по дому — 17,7 %. Остальные респонденты отказываются от репетиторов, психологов, ветеринаров, юристов, бухгалтеров, риелторов и автомастеров.

Еще одно исследование компании NielsenIQ, проведенное в ноябре прошлого года, показало, что в первую очередь экономят на одежде, развлечениях вне дома, питании вне дома, предметах домашнего обихода и отпуске, электронике.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В начале этого года в СМИ появилось исследование аналитиков холдинга «Ромир» и консалт-компании «Яков и партнеры». В нем сообщалось, что 39% покупателей выбирают другие марки из-за подорожания привычных, 33% перешли на другие марки из-за ухода ранее покупаемых с российского рынка. Также россияне стали реже покупать готовую еду и деликатесы.

Ради чего экономят?

Сказать, что кто-то голодает и «выкраивает последние деньги на еду», точно нельзя, сообщает маркетолог Николай Григорьев. Сейчас появилось множество продуктовых магазинов с очень низким ценовым сегментом. Пусть еда там не самая полезная и качественная, но она есть. То есть товары ежедневного спроса могут позволить себе практически все. Ради этого на одежде и обуви не экономят.

«Но и нельзя утверждать, что на „Авито“ или „Юле“ закупаются, чтобы накопить на путешествие в Таиланд. Конечно, это не так», — сообщает Григорьев.

Экономят, покупая вещи, бывшие в употреблении, люди с доходом ниже среднего и относительно низким, такое мнение высказал эксперт. Обычно на сохраненные средства они приобретают товары средней ценовой категории — 30–60 тысяч рублей. Например, холодильник, ноутбук, телевизор. Многие экономят ради медицинских услуг — имплантировать зубы, сделать операцию по коррекции зрения.