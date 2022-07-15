Спрос на крепкий алкоголь в России побил рекорд Глава ЦИФРРА Дробиз: спрос на водку в России вырос на рекордные 8% за три года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи водки за первое полугодие 2022 года выросли в России на 8,2%, сообщил NEWS.ru глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Он подчеркнул, что это самый высокий спрос на напиток за последние три года.

Эксперты считают, что причин для роста спроса на водку и другие спиртосодержащие напитки несколько. Среди них названы экономические и психологические. Последние связаны с нарастающей напряженностью среди граждан из-за различных угроз. Употребляя алкоголь, россияне пытаются снять стресс, пояснил психиатр, член Национальной Наркологической Лиги Александр Шуров.

Днем людей отвлекает работа, а вечером, когда они приходят домой, им становится грустно, печально. Так как у нас алкоголь относительно еды недорогой и доступен почти в каждом магазине, гораздо проще купить бутылку, чем сходить к психиатру или психотерапевту, — сказал эксперт.

Последний рекорд по покупке алкоголя россияне поставили во время пандемии коронавируса. Тогда глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что спрос на него увеличился на 2–3% во время самоизоляции. При этом он отмечал, что пьянство во время распространения COVID-19 недопустимо, потому что спиртное «снижает иммунитет».

В 2019 году регионом с самым высоким уровнем алкоголизма стала Чукотка. На втором месте оказался Ненецкий АО, Пензенская область. Далее следуют Сахалинская и Магаданская области.