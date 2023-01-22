Спрогнозирована дата окончания пандемии коронавируса Инфекционист Тимаков: пандемия коронавируса завершится не раньше, чем через один-два года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал ТАСС, что пандемия коронавируса в мире подойдет к концу примерно в течение одного-двух лет. Эксперт пояснил, что для полной адаптации вируса и выработки стойких мутаций вирусу требуется 4–5 лет. Он при этом отметил, что период адаптации вируса завершится лишь в том случае, если не появятся «новые линии» коронавируса.

Раньше, чем через год—два, пандемия не закончится. 4–5 лет лет нужно вирусу, чтобы адаптироваться, чтобы получились стойкие мутации. Три года активного процесса и два года адаптации. Три года активного процесса мы прошли, сейчас идет адаптация, она займет как раз год-два, если не появятся новые линии, — сказал Тимаков.

По словам специалиста, у большинства граждан России уже выработан иммунитет к наиболее распространенным мутациям COVID-19.

Терапевт Андрей Рябков ранее рассказал, что восстановление организма после гриппа может длиться более трех месяцев. Эксперт отметил, что при легкой форме вирусного заболевания, человек может восстановиться в течение 7–10 дней, а при средней тяжести — от 10 до 14 дней. Он подчеркнул, что данные сроки зависят также от состояния иммунитета и наличия хронических заболеваний.