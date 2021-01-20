Спортшколы и колледжи в Москве вернутся к работе 22 января

https://static.news.ru/photo/d05a17f0-5bb1-11eb-aa9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования на территории Москвы снова откроются с 22 января. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин. Об этом стало известно в четверг, 21 января.

В своём личном блоге Собянин отметил, что студенты федеральных вузов, а также те, кто обучается в высших учебных заведениях, подведомственных городскому правительству, продолжат заниматься в удалённом формате. «Дистанционка» для них продолжится до 6 февраля. Решение по студентам федеральных вузов приняли в Министерстве образования и науки России.

Однако детские досуговые учреждения, колледжи, спортшколы и учреждения дополнительного образования, которыми заведует столичное правительство, вернутся к обычному режиму работы.

Транспортные карты учащихся будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте, — написал в своём блоге Собянин.

Ранее стало известно, что к очному обучению с 18 января вернулись столичные школьники. Столичные власти отмечали, что ряд ограничений может быть снят, если не произойдёт ухудшения эпидемиологической ситуации и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости будет устойчивой.

Как передавал NEWS.ru, 19 января Собянин заявил, что в столице фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом по всем направлениям.