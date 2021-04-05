Названы самые непонятные российские законы

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» заявили об увеличении за прошедший год уровня непонятности российских законов.
В топ-10 по сложности восприятия текстов попали акты, регулирующие пенсионное обеспечение, вопросы соцзащиты и исполнительного производства для жителей Крыма и Севастополя. При этом менее понятным стал основной закон государства.
Как
Учёные проанализировали более 600 федеральных законов и пришли к выводу, что статьи в них стали длиннее, а в предложениях появилось больше зависимых слов и обособленных оборотов.
Ранее старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Денис Стребков рассказал NEWS.ru, как ничего не делать на работе и получать деньги. По его словам, работодатель не всегда способен сразу распознать симулянта, который по факту не работает вообще. Некоторым сотрудникам долгое время удаётся «сидеть на зарплате» за счёт харизмы и коммуникационных навыков.