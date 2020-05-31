Специалисты Росконтроля протестировали шоколадно-молочные пасты

В Росконтроле оценили несколько образцов шоколадно-молочной пасты на содержание в них трансжиров, а также выяснили, соответствует ли паста заявленному составу.
Специалисты лаборатории
По результатам экспертизы образцы Nutti, Bonte и «Карусель» добавлены в чёрный список Росконтроля. В них нет компонентов, которые заявлены в маркировке. В частности, в пасте Bonte и «Карусель» не выявлено присутствие какао-порошка, а в Nutti — отсутствуют орехи. Покупателей заставляют думать, что они приобретают шоколадную или ореховую пасту, но она таковой не является.
Пасты «Тикли», «Шарлиз» и Lucky Days оказались в списке товаров с замечаниями — в этих образцах высокий процент трансизомеров жирных кислот.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты Росконтроля проверили безопасность красной икры на российских прилавках.
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