Специалисты Роскачества проверили минеральную воду

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Эксперты Роскачества в рамках специального проекта провели анализ 32 популярных торговых марок бутилированной воды. Все исследованные образцы оказались качественными, безопасными и не превышающими стандартный уровень тяжёлых металлов и опасных веществ.

Из проверенных торговых марок пять лечебных и 27 лечебно-столовых минеральных вод, их стоимость варьируется от 1,42 рубля до 17,5 рубля за 100 мл. Эксперты проанализировали напитки по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки.

Вода 27 ТМ (из одна из Словении, одна из Грузии, одна из Армении и 24 из РФ) прошли проверку по всем показателям. У пять ТМ были выявлены нарушения в плане состава воды из указанных на этикетке скважин. Все они произведены в России.

Вода «Славянская» не соответствует ни заявленному ГОСТу и месту происхождения товара. К «Смирновской» претензии те же, плюс несоответствие маркировке по содержанию сульфат-ионов. Кроме того, в этой воде оказалось мало кальция.

ТМ «Нагутская 26» не соответствует НМПТ по содержанию сульфат-ионов, но фактическое содержание достоверно относительно ГОСТа и маркировки. Не обладает нужным уровнем рН и минерализации по НМПТ, а также соответствием ГОСТу и маркировке лечебная вода «Нижний Кармадон». Что касается лечебно-столовой воды «Улеймская магниевая», то она получила от экспертов Роскачества замечание по некорректности маркировки: на этикетке указано содержание гидрокарбонат-ионов менее 100 мг/л., по факту — выявлено больше, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, в центре цифровой экспертизы Роскачества проверили ряд популярных веб-браузеров для смартфонов на операционных системах Android и iOS.

Всего при оценке приложений специалисты ориентировались на 146 критериев, распределённым по таким группам, как функциональность, производительность и надёжность, удобство использования, безопасность и другие, говорится в исследовании.