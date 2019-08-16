https://static.news.ru/photo/4cbc430a-c026-11e9-8186-fa163e074e61_660.jpgФото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press
Только 10–15% российских аэропортов имеют в своём штате специалистов по защите от попадания птиц в двигатели самолётов. Об этом сообщил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.
Пока у нас вообще нет специалистов, которые могут провести качественный аудит орнитологического обеспечения безопасности аэропортов. Никакие учебные заведения таких специалистов не готовят, и специальных курсов тоже нет, — цитирует Рыжова «Российская газета».
По мнению эксперта, орнитологам, которые приходят на работу в аэропорты, требуется несколько лет на адаптацию.
Стоит ввести на федеральном уровне какой-то стандарт хотя бы минимального уровня подготовки. С этим нужно определиться и затем его контролировать. Потому что от уровня подготовки тоже зависит результативность мероприятий по безопасности, проводимых на аэродромах, — считает Сергей Рыжов.
По его убеждению, программы подготовки таких специалистов или спецкурсы можно ввести в авиационных вузах.
Кроме того, считает Рыжов, необходимо обновлять законодательную базу в сфере орнитологического обеспечения безопасности полётов. В настоящее время существует много различных документов, регламентирующих это направление, но основной из них был утверждён 30 лет назад и с тех пор не менялся.
За 30 лет появилось очень много различных специализированных средств отпугивания птиц. Техника далеко шагнула вперёд, — пояснил Рыжов.
В связи с этим он предложил изменить регламент применения этих средств, а именно предусмотреть «методическую основу для использования систем отпугивания птиц», что позволит повысить безопасность полётов.