https://static.news.ru/photo/4cbc430a-c026-11e9-8186-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Только 10–15% российских аэропортов имеют в своём штате специалистов по защите от попадания птиц в двигатели самолётов. Об этом сообщил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Пока у нас вообще нет специалистов, которые могут провести качественный аудит орнитологического обеспечения безопасности аэропортов. Никакие учебные заведения таких специалистов не готовят, и специальных курсов тоже нет, — цитирует Рыжова « Российская газета ».

По мнению эксперта, орнитологам, которые приходят на работу в аэропорты, требуется несколько лет на адаптацию.

Стоит ввести на федеральном уровне какой-то стандарт хотя бы минимального уровня подготовки. С этим нужно определиться и затем его контролировать. Потому что от уровня подготовки тоже зависит результативность мероприятий по безопасности, проводимых на аэродромах, — считает Сергей Рыжов.

По его убеждению, программы подготовки таких специалистов или спецкурсы можно ввести в авиационных вузах.

Кроме того, считает Рыжов, необходимо обновлять законодательную базу в сфере орнитологического обеспечения безопасности полётов. В настоящее время существует много различных документов, регламентирующих это направление, но основной из них был утверждён 30 лет назад и с тех пор не менялся.

За 30 лет появилось очень много различных специализированных средств отпугивания птиц. Техника далеко шагнула вперёд, — пояснил Рыжов.

В связи с этим он предложил изменить регламент применения этих средств, а именно предусмотреть «методическую основу для использования систем отпугивания птиц», что позволит повысить безопасность полётов.

Как писал News.ru, 15 августа лайнер Airbus А321 «Уральских авиалиний» выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. На его борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлёте воздушное судно столкнулось с птицами, которые попали в двигатели, и совершило жёсткую посадку.

Представители Лётно-исследовательского института имени Громова несколько раз обращались в прокуратуру в связи со свалкой рядом с аэропортом Жуковский. Полигон привлекает птиц, которые представляют опасность для воздушного транспорта, но подмосковные власти пытаются доказать, что этой проблемы не существует.

News.ru, выяснил, кому принадлежат свалки у аэродрома Жуковский.